Мошенник из Евпатории продал несуществующие товары на 10 тысяч долларов

Ялтинские полицейские задержали мошенника из Евпатории, продавшего через интернет несуществующие товары на 660 тысяч рублей.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«Оперативниками было установлено, что весной текущего года житель Евпатории на одном из сайтов разместил объявление о продаже предметов санитарно-гигиенического назначения по оптовой цене, после чего с ним дистанционно заключил договор на поставку крупной партии продукции ялтинский предприниматель. Однако после перевода предоплаты в размере 150 тыс рублей связь с поставщиком была потеряна: получив деньги через банковский перевод, злоумышленник обещанный товар заказчику так и не отправил», – рассказали правоохранители.

При этом, по информации полицейских, во время следственных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили причастность подозреваемого к еще двум фактам дистанционного мошенничества. «Оказалось, что аналогичным способом он завладел деньгами в сумме 350 тыс рублей, разместив в интернете объявление о продаже станка для обработки камня, а 160 тысяч лишился по той же схеме еще один крымчанин, оплативший несуществующий водяной насос», – обратили внимание в управлении МВД. Там отметили, что по выявленным фактам подозреваемый дал признательные показания.

Полицейские также сообщили, что по месту жительства евпаторийца проведен санкционированный обыск, в ходе которого были изъяты семь SIM-карт различных операторов мобильной сети, флеш-накопители, копии паспортов на подставных лиц, договоры, распоряжение на перевод денежных средств, три мобильных телефона, ноутбук и крупные суммы денег.

«В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к совершению алогичных преступлений, причем отделом полиции «Массандровский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, а следственным отделом городского управления МВД по Ялте – по части 3 статьи 159 УК РФ за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, по которым злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под арестом», – добавили правоохранители.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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