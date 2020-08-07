Лукашенко: при нашей жизни Россия не вернет Крым Украине

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Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в ближайшей перспективе Россия не вернет под контроль Киева Крым.

Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Так, на вопрос о том, вернет ли Россия Крым и Донбасс Украине при нашей жизни, белорусский президент ответил: «Конечно нет. С Донбассом проще. Донбасс – пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он (Донбасс), наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события».

До этого он сказал, что «воевал бы за Крым в 2014 году», а также высказал уверенность в том, что русские бы не стреляли в Крыму при сопротивлении украинской армии.

Реакция украинской стороны на высказывания президента Беларуси пока не последовала.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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