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Происшествия

Лесной пожар под Судаком: сгорело 10 гектаров лесной подстилки

09:42 пятница, 7 августа 2020
Судак
Лесной пожар под Судаком: сгорело 10 гектаров лесной подстилки

фото © Новости Крыма

Спасатели локализовали возгорание лесной подстилки на площади около 10 гектаров, которое произошло накануне днем под Судаком.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

«В 14.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Веселое (Судак) произошло возгорание в лесной местности, – говорится в сообщении. – В 19.20 пожар удалось локализовать на площади около 10 га».

В МЧС отметили, что угрозы распространения огня на жилые постройки не было. В тушении пожара участвовали от РСЧС – 91 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС – 57 человек и 8 единиц техники, включая вертолет МИ-8.

Вертолет произвел 12 сбросов воды (60 тонн). Корректировка сбросов проводилась с помощью радиостанции с земли. Воду для этого борт брал из Черного моря.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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