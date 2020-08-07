Крымчанка рассказала о взрыве в Бейруте: «Мы думали, что на нас напали»

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Страшная трагедия всколыхнула весь Ливан во вторник 4 августа, когда в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого уже погибли больше 130 человек, около пяти тысяч пострадали.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за ненадлежащего хранения 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, однако точные причины и обстоятельства еще предстоит выяснить.

Крымчанка, врач-стоматолог Лариса Григорьева – Хрейсс, которая с 1993 года живет в Бейруте, рассказала о первых минутах после взрыва и о том, что происходит в городе сейчас.

Взрыв произошел около восьми вечера. По словам Ларисы, она и ее семья находилась в тот момент в доме, который расположен примерно в трех километрах от эпицентра взрыва. Первые мысли, которые возникли в голове у женщины – это землетрясение.

«Ударная волна чувствовалась очень сильно. Мы привыкли, что живем в сейсмоопасном районе и часто ощущаем толчки от землетрясений в Турции, Сирии и даже в Иране. Но потом я посмотрела в окно и поняла, что причина происходящего совсем другая. Другая мысль – на нас напали наши «соседи», так как до этого участились полеты военных самолетов, да и ситуация между Ливаном и Израилем была слишком накаленная», - делится своими эмоциями Лариса.

По словам крымчанки, в городе не было и нет особой паники, так как ливанцы уже много лет живут под угрозой обстрелов, взрывов, и это уже стало своеобразным образом жизни. Но эта ситуация повергла всех в шок.

«Половина Бейрута просто стерта с лица Земли. Несмотря на то, что люди в состоянии шока, все мобилизуются и оказывают друг другу посильную помощь: кто-то разбирает завалы, помогает друг другу с жильем, едой, одеждой. Я как медик также предложила свою помощь. Но поддержка есть и от других стран, это очень трогательно. Сейчас в городе находится президент Франции (Эммануэль Макрон – ред.), так как на данный момент в списках погибших числится 21 французский гражданин. Он заявил, что будет помогать в расследовании причин», - говорит Лариса.

Врач со слезами в голосе вспомнила, что Бейрут в последние несколько лет «восстал из руин» после войн, а многие его называли средиземноморским Парижем.

«Нужно много времени, сил и денег, чтобы вернуть наш чудесный город к прежнему состоянию. Мне очень больно это все видеть. Хочется, чтобы мир сейчас отреагировал правильно и задумался. Мы благодарим за помощь каждого, так как Ливан – это не только одна из многих стран на нашей планете, но и государство с мировой историей всего человечества», - сказала крымчанка.

Лариса выразила надежду, что история происшествия в Бейруте научит людей серьезнее относиться к окружающему миру и думать о последствиях поступков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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