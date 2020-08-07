Происшествия
Крымчане просят спасти их от мотоциклистов
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Уже четыре месяца пара мотоциклистов вызывает возмущение посетителей симферопольского парка имени Юрия Гагарина и жителей окружающих его многоквартирных домов.
Опасающиеся за свою жизнь люди обращались в полицию, но ежедневные «покатушки» экстремалов продолжаются.
Это происходит каждый день, начиная с апреля, рассказала местная жительница и общественница Мария Поддубная. Два мотоциклиста разъезжают пешеходным аллеям городского парка, по зеленым зонам. Заезжают любители погонять с ветерком и во дворы.
«Тема поднималась уже о гонках мотоциклистов по парку. Я даже в полицию обращалась. При этом видео выкладывала этих гонок. Пришел ответ из полиции: «Факт не установлен»», – сообщила общественница.
Вот как Мария описала в соцсети Facedook один из таких заездов.
«В 20.30 два мотоцикла на полной скорости, периодически становясь на дыбы, пугали гуляющих и отравляли воздух выхлопными газами. И ничего, что полно детей, женщин с колясками, стариков», – написала она.
Местные жители разузнали, что один из парней живет вблизи парка, выяснили даже его адрес. По их словам, он приехал в Симферополь из деревни, учится в колледже, а в свободное время развлекается – с бешенной скоростью колесит по парку и по дворам.
Люди опасаются, что езда на высокой скорости в непредназначенных для этого местах может закончиться трагедией.
В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что заявление с жалобами на мотоциклистов к ним поступило, и сейчас правоохранители разбираются в происходящем.
«Сейчас сотрудниками ГИБДД города Симферополя проводится проверка по данному факту, устанавливаются лица, которые могут совершать противоправные действия. После выяснения всех обстоятельств будет принято законное решение», – сказали в пресс-службе.
Проблема шальных мотоциклистов к сожалению, актуальна не только для столицы Крыма, но и Севастополя. Горожане постоянно жалуются на регулярные ночные гонки мотоциклистов по городскому кольцу.
Ранее сообщалось, что в Госдуме разработан законопроект, который запретит мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и параллельное движение с другим транспортом в одной полосе.
В тексте использованы материалы: Форпост
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