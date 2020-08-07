Крымчане могут лишиться «украинских» автомобилей

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Из-за проблем с постановкой на учет около десяти тысяч крымчан могут лишиться своих автомобилей, взятых в лизинг при Украине.

Об этом сообщает «Коммерсант».

Речь идет о машинах, взятых в лизинг до 2014 года у компаний, учредителями которых были украинские банки. После их ухода из Крыма владельцы авто лишились возможности закрыть долги по лизингу, а значит так и не получили документы, дающие возможность оформить право собственности на транспорт.

Это связанно с отличиями лизинга от кредита. Если кредит предусматривает оформление права собственности на авто на заемщика, то лизинг представляет из себя аренду с дальнейшим правом выкупа. Все документы на машину хранятся в банке и выдаются владельцу по факту полной оплаты стоимости машины.

Не помог и 422 Федеральный закон, в котором говорится, что оплату украинских долгов крымчан могут требовать только российские компании, официально выкупившие кредитный портфель у украинских заемщиков. Пока информации о том, что украинский лизингодатель стал сотрудничать с компаниями из РФ, нет. Таким образом крымчан лишили возможности уже при России закрыть долги и получить документы.

Однако, по словам адвоката Виктории Бавыкиной, не стоит исключать возможность, что украинские компании «вспомнят», что где-то на полуострове у них около 10 тысяч должников.

«Могут возникнуть требования третьих лиц по отношению к этому имуществу. Существует определенный срок исковой давности, но все они возможны к восстановлению. Я в своей практике сталкивалась с подобными случаями, когда были переуступки прав от украинских компаний – российским», - пояснила адвокат.

После того как владельцы лизинговых авто обратились к президенту Владимиру Путину, был выработан механизм, который должен был решить эту проблему: согласно постановлению №399 «Об упрощенной регистрации автомобилей», при отсутствии документов собственника на автомобиль крымчане получают временные документы, дающие это право на пять лет. Но «пятилетка» уже заканчивается, а с ней и срок действия временных документов.

Предполагается, что жители полуострова смогут обратиться в суд, основываясь на статью 234 Гражданского кодекса «приобретательная давность», которая предусматривает, что «гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом, если иные срок и условия приобретения не предусмотрены настоящей статьей, в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество». Проще говоря, крымчане, владевшие лизинговыми автомобилями на протяжении пяти лет, могут обратиться в суд, чтобы получить право собственности на транспорт.

Но, как утверждает «Коммерсант», суды не спешат признавать право собственности жителей полуострова на транспортные средства. Результатом этого может стать то, что ГИБДД начнет изымать автомобили после того, как пройдет срок действия временного права собственности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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