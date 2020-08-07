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Общество

Крымчанам резко захотелось жениться

09:13 пятница, 7 августа 2020
Крымчанам резко захотелось жениться

фото © kerch.one

В Республике Крым увеличилось количество зарегистрированных браков, сообщает пресс-служба Минюста РК.

В Республике Крым резко возросло количество зарегистрированных брачных союзов. За минувшую неделю отделы ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма вручили парам 605 свидетельств о заключении брака, что на порядок выше (в среднем на 100 браков), чем за аналогичный период ранее.

Между тем, средний возраст молодоженов остается примерно таким же, как всегда, — для мужчин 34-35 лет, для женщин 30-33 года, но, безусловно, в некоторых населенных пунктах были пары моложе и наоборот. В возрасте от 23 до 28 лет в брак вступали в Керчи, Ленинском, Советском, Симферопольском и Первомайском районах, в возрасте 36-49 лет в Саках, Феодосии, Черноморском и Судаке.

При этом в топ-5 городов, где чаще всего звучал марш Мендельсона, вошли: Симферополь — 201 брак, Евпатория и Ялта — по 48, Керчь — 40 официальных союзов, Бахчисарай — 37.

Напомним, что в органах ЗАГС Крымского полуострова по-прежнему действуют ограничения относительно торжественной регистрации брака — разрешается присутствие на церемонии не более 10 человек, два из них — сотрудники отдела ЗАГС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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