Какой сегодня праздник 7 августа

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Сегодня, 7 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день пива (International Beer Day)

В последние годы этот праздник набирает все большую популярность. Международный день пива - ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка, который отмечается в первую пятницу августа. Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов, владелец бара, который хотел таким образом привлечь еще больше посетителей в свое заведение.

Сегодня, как и прежде, главная цель всех подобных праздников – собраться вместе с друзьями и насладиться вкусом любимого сорта пива, поздравить и поблагодарить всех, кто, так или иначе, связан с производством и подачей этого пенного напитка.

Успение праведной Анны, матери Богородицы

Праведная Анна, мать Богородицы, была дочерью священника Матфана и жены его Марии, из колена Левина, рода Ааронова. Святой праведный Иоаким, сын Варпафира, был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира.

Святая Анна скончалась в возрасте 70-ти лет, через два года после него, проведя свои последние годы при храме, рядом с Дочерью.

Император Иустиниан II обновил храм в честь Анны, потому что праведная Анна явилась его беременной супруге, тогда же тело ее и покрывало (мафорий) были перенесены в Константинополь.

День собирания звезд

Каждый год в августе можно наблюдать одно из самых красивых природных явлений - масштабный звездопад. Это связано с тем, что на последний месяц лета приходится пик активности самого крупного метеоритного потока Персеиды. Ежегодно Земля сближается с периодической кометой Свифта-Туттля, в то время, как она приближается к Земле раз в 133 года.

Также сегодня, 7 августа, отмечают такие праздники:

- День холостяка

- День службы специальной связи и информации при ФСО РФ

- День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции РФ

- День профессионального оратора (Professional Speakers Day)

- День малины в креме (National Raspberries in Cream Day) в США

- День «Пурпурного сердца» (Purple Heart Day) в США

- День ассирийских мучеников

- День маяка (National Lighthouse Day) в США

- День независимости Кот-д'Ивуара

- День ручного ткацкого станка в Индии

- Годовщина битвы при Бояка в Колумбии

Сегодня именины празднуют: Макар, Александр, Евпраксия, Анна, Христофор, Аттал, Бландина, Вивлия (Библия, Библеида, Вивлеида), Виттий, Епагаф, Матур, Олимпиада, Понтин, Санкт (Сакт).

Что происходило 7 августа в прошлые годы

1782 - на Сенатской площади в Санкт-Петербурге открыт памятник Петру I «Медный всадник».

1840 - в Британии детам запретили осваивать профессию трубачистов.

1858 - город Оттава выбран английской королевой Викторией в качестве столицы Канады.

1932 - в СССР принят печально известный «закон о трех колосках»: по этому закону введена смертная казнь за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах.

1960 - революционный лидер Кубы Фидель Кастро объявил о национализации всех американских предприятий.

1960 - африканское государство Кот-двЂ™Ивуар провозгласил независимость от Франции.

1968 - толпа демонстрантов в Лондоне забросала камнями посольство СССР (участники пикета выражали протест против притеснений украинских поэтов и писателей).

1985 - медийная корпорация Би-би-си отказалась показать документальный фильм о событиях в Северной Ирландии, в ответ на это британские журналисты провели однодневную забастовку.

1988 - австралийский медийный магнат Руперт Мердок увеличивает свою империю и покупает самый массовый американский журнал «TV Guide».

1990 - ООН ввела экономические санкции против Ирака, это был ответ на агрессию Ирака против Кувейта.

1993 - в Лондоне часть королевского Букингемского дворца открылась для туристов.

1998 - совершены теракты против посольств США в Кении и Танзании (погибло около 250 и ранено более 4000 человек), ответственность взяла на себя «Исламская армия освобождения святых мест».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 августа. Какие праздники будут завтра?

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