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Происшествия

Едущий в Крым автобус попал в серьезное ДТП по дороге на полуостров

18:03 пятница, 7 августа 2020

Пассажирский автобус, следовавший из Тюмени в Крым, столкнулся с фурой на территории Курганской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали девять человек.

По данным спасателей, фура была груженная зерном. ДТП произошло 7 августа в 15:37 по местному времени. Известно, что от удара у автобуса заклинило двигатель.

Как сообщалось ранее, 31 июля смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло на территории Крыма на трассе «Таврида». Тогда погибли 9 человек из 18. В симферопольской больнице сейчас находятся четыре пассажира этого автобуса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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