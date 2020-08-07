Происшествия
Едущий в Крым автобус попал в серьезное ДТП по дороге на полуостров
Пассажирский автобус, следовавший из Тюмени в Крым, столкнулся с фурой на территории Курганской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали девять человек.
По данным спасателей, фура была груженная зерном. ДТП произошло 7 августа в 15:37 по местному времени. Известно, что от удара у автобуса заклинило двигатель.
Как сообщалось ранее, 31 июля смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло на территории Крыма на трассе «Таврида». Тогда погибли 9 человек из 18. В симферопольской больнице сейчас находятся четыре пассажира этого автобуса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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