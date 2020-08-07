Едущий в Крым автобус попал в серьезное ДТП по дороге на полуостров

Пассажирский автобус, следовавший из Тюмени в Крым, столкнулся с фурой на территории Курганской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали девять человек.

По данным спасателей, фура была груженная зерном. ДТП произошло 7 августа в 15:37 по местному времени. Известно, что от удара у автобуса заклинило двигатель.

Как сообщалось ранее, 31 июля смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло на территории Крыма на трассе «Таврида». Тогда погибли 9 человек из 18. В симферопольской больнице сейчас находятся четыре пассажира этого автобуса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Лесной пожар под Судаком: сгорело 10 гектаров лесной подстилки. Спасатели локализовали возгорание лесной подстилки на площади около 10 гектаров, которое произошло накануне днем под Судаком.

Крымчанка рассказала о взрыве в Бейруте: «Мы думали, что на нас напали». Страшная трагедия всколыхнула весь Ливан во вторник 4 августа, когда в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого уже погибли больше 130 человек, около пяти тысяч пострадали.

В Крыму водитель иномарки погибла при столкновении с КАМАЗом. Водитель иномарки погибла при столкновении с грузовиком на одной из крымских трасс.

Под Судаком разгорается крупный лесной пожар. Вблизи села Веселое под Судаком горит лес. На месте работают шесть десятков спасателей, 16 пожарных машин и вертолет МИ-8, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.