Денег нет: минфин РФ хочет сократить расходы на Крым

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Министерство финансов России предложило сократить расходы на государственную программу «Социально - экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах.

Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности», в 2021 году финансирование по госпрограмме могут снизить на 8,5 миллиарда рублей – до 76,1 миллиарда, а в 2022 году - на 9,1 миллиарда, до 82,3 миллиарда рублей.

В 2014 году правительство России одобрило федерально-целевую программу по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Тогда было выделено более 800 миллиардов рублей. В сентябре 2018 года ФЦП продлили до 2022 года. В июле текущего года Крым с рабочей поездкой посетил вице-премьер Марат Хуснуллин, который сообщил о продлении программы до 2024 года, а объем ее финансирования увеличилось до 1,2 триллиона рублей.

Также в течение ближайших трех лет предлагается уменьшить расходы на государственную программу «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что в новую редакцию Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя добавлено более 60 новых объектов, финансирование программы превысило 1,2 триллиона рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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