Билл Гейтс предрек миру нечто более страшное, чем коронавирус

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Через несколько десятилетий мир накроет новый глобальный кризис, последствия которого будут губительнее новой коронавирусной инфекции.

Если все страны не начнут действовать уже сейчас, то вскоре мир столкнется с экологической катастрофой. Такое мнение предприниматель и филантроп Билл Гейтс выразил в своем блоге.

«Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата могло бы быть еще хуже… Если мы извлечем уроки COVID-19, мы сможем подойти к изменению климата более осведомленным о последствиях бездействия», - рассуждает миллиардер.

Гейтс пишет, что сейчас все государства обеспокоены тем, как побороть COVID, который уже унес огромное количество жизней и заставляет людей бояться и изолироваться. Но, по его мнению, загрязнение природы и неустанное повышение среднегодовых температур не такая далекая проблема, как представляют себе большинство людей.

Он также обратил внимание, что в этом году в период пандемии резко сократилась экономическая активность. Это привело к меньшим выбросам парниковых газов в атмосферу, чем в прошлом году. Однако этого слишком мало, чтобы в корне изменить ситуацию.

«Около 8% - это значимое сокращение, и мы были бы в отличной форме, если бы мы могли продолжать этот темп снижения каждый год. К сожалению, мы не можем», - констатирует миллиардер.

Билл Гейтс предупреждает, что если человечество не изменит своего отношения к природе, то в течение 40 лет смертность от загрязнения сравнится с потерями от коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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