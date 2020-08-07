Аксенов создал новое министерство в Крыму

В Крыму образовано Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора республики, вместо упраздняемой Службы госстройнадзора РК.

Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов.

«Образовать Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым. Упразднить Службу государственного строительного надзора Республики Крым c 1 сентября 2020 года», – сказано в документе.

Новому министерству переданы функции и полномочия Службы госстройнадзора, а также Минстроя республики в части реализации жилищной политики.

Указом также создается ликвидационная комиссия Службы госстройнадзора. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с образованием Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК должны быть завершены до 1 сентября 2020 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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