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Происшествия

Жительница Крыма едва не сгорела, попав в степенной пожар

Жительница Крыма едва не сгорела, попав в степенной пожар

фото © Public Domain Pictures

Жительница Крыма едва не сгорела на мысе Фиолент, попав в степенной пожар.

Дама ехала домой по грунтовой дороге. Увидев, что впереди горит сухая трава, она решила не рисковать и вернуться в безопасное место. Но для разворота потребовалось съехать с дороги. Но завершить маневр автоледи не успела: порыв ветра «донес» огонь до автомобиля, пламя попало под капот, салон мгновенно наполнился.

Женщина успела покинуть автомобиль, но салон машины, а вместе с ним и находящие в авто документы, сгорели.

В тексте использованы материалы: Новый день

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Жительница Крыма едва не сгорела, попав в степенной пожар

Жительница Крыма едва не сгорела, попав в степенной пожар

Жительница Крыма едва не сгорела на мысе Фиолент, попав в степенной пожар.

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