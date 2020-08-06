Житель Крыма предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который, будучи пьяным, нарушил правила дорожного движения и пытался подкупить полицейского.

Об этом сообщили в главном следуправлении СК России по Крыму и Севастополю.

«В инкриминируемом преступлении обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют по статье 264.1 (нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 (покушение на дачу взятки) УК РФ. По данным следствия, вечером 14 июля на автодороге Алушта – Ялта 44-летний мужчина, будучи ранее уже привлеченным к административной ответственности из-за езды в пьяном виде, вновь управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Незаконные действия мужчины были пресечены сотрудниками ГИБДД. Полицейские отстранили мужчину от управления транспортным средством и составили протокол, необходимый для его привлечения к уголовной ответственности. В свою очередь мужчина попытался избежать ответственности, для этого он предложил начальнику отделения ГИБДД отдела МВД по Алуште 50 тыс рублей взятки. Сотрудник органов внутренних дел от денег отказался, а злоумышленника задержали на месте с поличным.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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