Происшествия
Житель Херсонщины похитил у крымчанки 13 тысяч гривен через сайт онлайн-продаж
В управлении украинской Нацполиции в АРК сообщили, что объявили подозрение жителю Херсонщины, который, по данным правоохранителей, создал мошенническую схему и таким образом завладел деньгами жительницы Симферополя.
Как утверждают полицейские, мужчина создал фиктивный сайт, похожий на официальную страницу ломбарда «Благо», а также продавал электронную технику на сайте ОLX.
«Установлено, что злоумышленники незаконно завладели денежными средствами жительницы Симферополя на сумму 13 тысяч гривен. Потерпевшая, найдя в интернете объявление о продаже «стоковых» вещей заказала товары на указанную сумму, перечислила денежные средства на карточный счет банка, но товар не получила и денежные средства ей не вернули», – говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый отправлял пострадавшим сообщения с реквизитами карты и номер накладной «Новой почты». Но при проверке оказывалось, что этих посылок не существуют.
Подозреваемый, вводя в заблуждение своих потенциальных покупателей, посылал последним на мессенджер Viber сообщение с реквизитами банковской карты «ПриватБанк» для оплаты товаров и даже номер товарно-транспортной накладной ООО «Новая почта». Но при проверке движения товаров, оказалось что такая посылка не отправлялась и вообще не существует.
«Только за последний год почти 90 человек пострадали от преступной деятельности указанного злоумышленника, на общую сумму более 1 млн гривен», – отметили правоохранители.
Начальник главка полиции Украины в Крыму Виталий Стрижак сообщил, что мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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