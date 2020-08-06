Ялта отметит День города в этом году в сокращенном варианте

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Ялта готовится отметить День города, но ввиду действующего запрета на проведение многолюдных мероприятий масштабы праздника в этом году будут сокращены.

Об этом сообщила заместитель главы местной администрации Ирина Романец.

«Тем не менее 7 августа в 10.00 у здания администрации состоится традиционное открытие обновленной Доски почета, а «местом притяжения» в основной день праздника 8 августа станет городская набережная», – заверила она.

По словам Романец, в этот день с 10 до 12 часов на площади Ленина все желающие смогут ознакомиться с выставкой ретро-автомобилей, в 16 часов в акватории Ялтинского морского порта начнется яхтенная регата, а в 17 часов у памятника Н.П. Краснову откроется выставка живописи с элементами вечернего пленэра «Город Я».

При этом она добавила, что с 8 августа на главной улице курорта будут транслироваться песни о Ялте, у памятника Ленину откроется фотовыставка «Города-побратимы», а в Центре культуры на улице Руданского с 10.00 до 13.00 можно будет посетить экспозицию «Ялта глазами фотографа», подготовленную крымскими фотоклубами.

«Кроме того, 8 августа с 9.00 до 12.00 можно будет бесплатно посетить Ялтинский историко-литературный музей и все его отделения, музей «Поляна сказок», Дом-музей А.П. Чехова, Ливадийский дворец-музей и Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник», – обратила внимание заместитель главы администрации города. Она добавила, что также в основной день праздника в 11.00 в поселке Голубой залив откроется парк-музей «Чеховский вишневый сад», а завершатся торжества праздничным фейерверком в акватории порта в 22.00.

Романец также рассказала, что ряд мероприятий в честь Дня города запланирован в поселках муниципального образования и в Алупке. «А своеобразным продолжением Дня города станет чемпионат по прыжкам в воду, проведение которого запланировано в районе 4-го причала в акватории порта 22 августа», – подчеркнула она, отметив, что в рамках этих соревнований в вечернее время запланированы, кроме прочего, водное шоу и фейерверк.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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