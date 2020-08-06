«Войну мы проиграли - заборов стало больше» - соцсети о доступе к пляжам в Крыму

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Форосский скандал породил среди крымчан новую волну негодования по поводу закрытого доступа к пляжам. В соцсетях отмечают, что в последние годы ситуация с проходом к морю значительно ухудшилась.

В частности, комментаторы вспомнили о симеизском поместье депутата Верховной Рады Украины, одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который как раз недавно поехал на отдых в Крым.

«После публикации о беспределе в Форосе, мне пишут о беспределе в Симеизе, который устроил украинский политик Медведчук. С украинских времен непонятным образом на территории бывшего санатория им.Боброва выросло элитное поместье Медведчука, отстроил его он видимо на честно заработанную зарплату. Теперь же уже который год местные жители лишены доступа на пляж, на котором купались до этого десятилетиями. На данный момент Медведчук находится на территории своего поместья и верные опричники гоняют холопов с элитного пляжа пана Медведчука, он тоже лечебный? Лечит украинский политический нафталин? », - написал на своей странице в Фейсбуке общественник Александр Талипов.

Павел Токар Медведчук – пророссийский политик, кум Путина, его лучший друг. И в Украине он ведет линию на дружбу с Россией. Так что он наш, российский человек. И «украинские политики» тут ни при чем.

Дмитрий Демчук Чего не разрешишь любимому куму!:-)))

Владимир Швыдкий А что он хуже кума должен быть?!

Михаил Голышев Так половина высшего руководства – либо кум, либо сват, либо брат)))

Макым Лязат Так Путину пишите: Путин, выкури своего друга и кума из нашего Симеиза. Он сразу выкурит Медведчука, правда-правда. Он же за народ, а не за олигархов :-)

Alexandr Gromov Надо жаловаться куму его – Путину, он заставит Медведчука пускать холопов.

Мария Малявка Что на кума батон крошите, вы еще не поняли – нет земель советов городов, есть земля хозяев, только они вольны казнить аль миловать.

Alexander Fertikoff Вы не понимаете, это лечебный пляж! Там лечат глубоко больных и душевно ранимых людей. Таких надо бережно изолировать от тягостей МРОТа и прожиточного минимума.

Ludvika Papadopoulou На генплане «дворец Медведчука» написано, охреневшие власти у нас.

Наталья Каменецкая Неужели надеялись, что что-то изменится?!( Это у простых людей сейчас поотжимают землю по новому закону, а медведчуки и прочая нечисть будет и дальше так же жить!(((

Сергей Попов От профессорского уголка до Лазурного тоже кто-то ради двух-трех особняков, выросших на территории пионерлагеря, все пляжи закрыл. Повесили бумажку какого-то ГУПа, который информирует о потенциальной опасности обвалов, и закрыли с двух сторон под этим предлогом пляжи. Причем еще год-два назад открыты были, в этом году – только для жителей особняков.

Наталья Натали А санаторий “Симеиз», занимающий половину поселка, не пускающий абсолютно никого на территорию пустующих пляжей, прикрываясь детским отделением и антитеррором. Был кусочек пляжа на эллингах, так господин бывший вице- премьер с фамилией на Я завалил его камнями и написал про опасность от работающих плавсредств, катается на водном мотоцикле от собственного пирса… Какой там Водный кодекс, они не слышали.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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