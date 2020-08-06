Власти Ялты рассказали о больных коронавирусом в администрации

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Заместитель главы российской администрации Ялты Ирина Романец утверждает, что тестирование на коронавирус прошли 436 сотрудников администрации, из них заболевших – 17.

По ее словам, заболевшие сотрудники перенесли болезнь без осложнений.

«Коронавирус выявился по факту сдачи тестов. Кто-то с симптомами, кто-то без симптомов. Состояние здоровья у заболевших удовлетворительное. У всех болезнь протекает в легкой форме. Ни у кого не было осложнений. Ни у кого не было искусственной вентиляции легких. Большинство уже вылечились и вышли на работу», – сказала Романец.

Она отметила, что в больнице остаются четыре человека.

«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора те, кто были в контакте с больными, отстранены от работы на время эпидпериода. Администрация Ялты продолжает работать», – добавила замглавы Ялты.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что количество сотрудников администрации Ялты с подтвержденным коронавирусом превысило два десятка. По неофициальной информации, число заразившихся в администрации Ялты значительно больше.

Также ранее беременная депутат городского совета Ялты Елена Надель сообщила, что заболела коронавирусом и пробыла в реанимации 10 дней.

«COVID-19 – реальная угроза жизни и здоровью каждого из нас. Я пробыла в реанимации 10 дней, из них несколько, о которых я ничего не помню. Третья степень поражения легких из четырех, тяжелый выход и даже сейчас, будучи уже дома – (те, кто меня знает, поймет) – я с трудом хожу и тяжело разговариваю (поэтому нет видео). Все очень рядом с нами, поверьте, ежедневно из 11 человек прибывающих в реанимации 7-й Республиканской больницы умирает 1-2 человека, кого-то просто не довозят», – рассказала Надель.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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