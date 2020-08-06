Власть
В заповедной зоне Чуфут-Кале пресекут деятельность нелегальных джиперов
На территории пещерного города Чуфут-Кале запретят передвижение экскурсионных внедорожников.
Экологическая инспекция в ближайшее время проверит данную территорию.
Дорога в заповедной зоне не считается дорогой общего пользования.
«Назвать ее дорогой общего пользования невозможно. По факту эта дорога проходит через лес. Просто накатана УАЗами, джипами и любыми другими машинами повышенной проходимости», – рассказал глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.
На въезде в пещерный город установят шлагбаумы и запрещающие таблички. Разрешат лишь пешие прогулки.
«Там значительно усилится работа по контролю и надзору. Совместно с экологической инспекцией уже этот вопрос решен. Они возьмут это на учет и все недостатки, конечно, устранят», – сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Владимир Капитонов.
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