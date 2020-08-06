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Общество

В военных мемориалах Чехии нашли захоронения солдат из Крыма

15:07 четверг, 6 августа 2020

Установлены имена 18 крымчан, захороненных в мемориальных комплексах Чехии.

Об этом сообщил Мининформ РК со ссылкой на представительство Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике.

Представительство Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике в 2019-2020 годах провело архивно-исследовательскую работу по уточнению персональных данных воинов Красной Армии, захороненных в городе Брно и населенном пункте Оржехов, и увековечиванию их памяти.

На мемориальном комплексе в Брно, одном из 14 крупных воинских захоронений на территории Чешской Республики, погребено 3668 солдат и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении города и близлежащих населенных пунктов. В ходе работы удалось установить 1715 имен воинов, которые ранее значились неизвестными. На мемориальном комплексе в населенном пункте Оржехов погребено 1467 воинов, в ходе работы установлены и уточнены имена 1126 захороненных.

По архивным документам получена информация о месте рождения павших воинов.

Установлено, что 18 человек из числа погибших были уроженцами Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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