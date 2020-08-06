Общество
В военных мемориалах Чехии нашли захоронения солдат из Крыма
Установлены имена 18 крымчан, захороненных в мемориальных комплексах Чехии.
Об этом сообщил Мининформ РК со ссылкой на представительство Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике.
Представительство Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике в 2019-2020 годах провело архивно-исследовательскую работу по уточнению персональных данных воинов Красной Армии, захороненных в городе Брно и населенном пункте Оржехов, и увековечиванию их памяти.
На мемориальном комплексе в Брно, одном из 14 крупных воинских захоронений на территории Чешской Республики, погребено 3668 солдат и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении города и близлежащих населенных пунктов. В ходе работы удалось установить 1715 имен воинов, которые ранее значились неизвестными. На мемориальном комплексе в населенном пункте Оржехов погребено 1467 воинов, в ходе работы установлены и уточнены имена 1126 захороненных.
По архивным документам получена информация о месте рождения павших воинов.
Установлено, что 18 человек из числа погибших были уроженцами Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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