В Крыму женщина пострадала при падении с горы

Женщину с травмами и поврежденной ногой пришлось снимать спасателям с труднодоступного участка на горе в районе Феодосии.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

По данным ведомства, вызов поступил около семи утра: диспетчерам сообщили, что в поселке Орджоникидзе в районе пляжа «На седле» женщина упала на горном склоне и так поранила ногу, что не может дальше идти самостоятельно. Медики к пострадавшей также подобраться не смогли.

Дежурная смена Феодосийского отряда «КРЫМ-СПАС», прибыв на место, обнаружила раненную женщину в труднодоступном месте, вдалеке от дороги. К пострадавшей спасатели подобрались по горной тропе и на специальных носилках эвакуировали женщину в безопасное место, передав на руки сотрудникам скорой помощи.

Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в Феодосийскую городскую больницу.

С начала года это уже не первый случай, когда спасателям приходится оказывать помощь в этом районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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