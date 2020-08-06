Происшествия
В Крыму при столкновении с иномаркой погиб мотоциклист
На одной из крымских трасс мотоциклист погиб, въехав в иномарку, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.
Авария произошла накануне ночью на трассе «Красноперекопск – Симферополь».
30-летний водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь с Евпаторийского шоссе в направлении поселке Грэсовский, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Skoda Octavia, которая ехала впереди. В результате ДТП мотоциклист погиб.
Ранее в Красногвардейском районе в столкновении мотоцикла и мопеда пострадал 14-летний подросток. Тогда стало известно, что мотоциклист, двигаясь на мотоцикле Yamaha-X, не рассчитал интервал до мопеда Honda-Dio, на котором впереди него ехал мальчик, и наехал на него. В результате столкновения оба водителя получили травмы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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