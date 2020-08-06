В Крыму могут пересохнуть две реки

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На Крымском полуострове реки Альма и Черная находятся на грани пересыхания.

Об этом говорится в отчете Гидрометцентра Крыма за июль.

«Из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдались очень низкие уровни воды, а реки Альма и Черная – на грани пересыхания», – говорится в сообщении.

По данным экспертов, сильные дожди и ливни не способствовали улучшению гидрологической обстановки в бассейнах большинства рек.

Накануне в Мирновском сельском поселении в Симферопольском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пересыхания подземной скважины. А жители села Черноречье под Севастополем жаловались на дефицит воды в колодцах.

8 июля сообщалось, что воды для Симферополя из запасов ближайших водохранилищ осталось на 110 дней.

Ведущий специалист российского Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец указал на то, что после затяжной засухи, которая началась с осени 2019 года, летние дожди полностью не решат проблему дефицита воды в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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