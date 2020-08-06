В Крыму из фальшивых денег больше всего выявлено пятитысячных купюр

Более 30 фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей были выявлены в банковском секторе Крыма во втором квартале текущего года.

Второй по массовости подделки стала купюра номиналом в 1 000 рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

«В апреле-июне текущего года чаще всего встречались поддельные банкноты номиналами 5 000 рублей (34 штуки) и 1 000 рублей (7 штук). Меньше всего выявлено фальшивых 2 000 рублей (2 штуки) и 500-рублевых банкнот (1 штука), – говорится в сообщении. – В целом за указанный период выявили 44 денежных знака Банка России, имеющих признаки подделки. Это на 16 банкнот меньше, чем в первом квартале 2020 года».

По словам управляющей отделением Банка России по Республике Крым Ирины Яблучанской, специалисты банка наблюдают тенденцию к сокращению количества поддельных банкнот в республике. При этом все еще остаются риски получить их при наличных расчетах.

В целом по России, сообщили в банке, масштаб подделки банкнот остается стабильно низким. Во втором квартале количество выявленных в банковской системе РФ фальшивых рублей сократилось почти на треть.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму главбух получила срок за махинации с бюджетными деньгами. Крымские правоохранители вскрыли преступную схему хищений бюджетных средств, созданную главным бухгалтером учреждения.

Жителей Мурманска будут судить в Крыму за организацию азартных игр. Два жителя Мурманска предстанут в Крыму перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр на территории полуострова в составе преступного сообщества.

Пиротехники уничтожили семь авиабомб в Севастополе. Сотрудники МЧС уничтожили семь авиабомб времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории Севастополя.

В Киеве задержали экс-бойца ополчения Крыма. Сотрудники СБУ и прокуратуры АРК задержали в Киеве гражданина Украины по подозрению в участии в крымском «народном ополчении».