Происшествия
В Крыму из фальшивых денег больше всего выявлено пятитысячных купюр
Более 30 фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей были выявлены в банковском секторе Крыма во втором квартале текущего года.
Второй по массовости подделки стала купюра номиналом в 1 000 рублей, сообщает пресс-служба Банка России.
«В апреле-июне текущего года чаще всего встречались поддельные банкноты номиналами 5 000 рублей (34 штуки) и 1 000 рублей (7 штук). Меньше всего выявлено фальшивых 2 000 рублей (2 штуки) и 500-рублевых банкнот (1 штука), – говорится в сообщении. – В целом за указанный период выявили 44 денежных знака Банка России, имеющих признаки подделки. Это на 16 банкнот меньше, чем в первом квартале 2020 года».
По словам управляющей отделением Банка России по Республике Крым Ирины Яблучанской, специалисты банка наблюдают тенденцию к сокращению количества поддельных банкнот в республике. При этом все еще остаются риски получить их при наличных расчетах.
В целом по России, сообщили в банке, масштаб подделки банкнот остается стабильно низким. Во втором квартале количество выявленных в банковской системе РФ фальшивых рублей сократилось почти на треть.
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