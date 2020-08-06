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Власть

В Крыму хотят объяснений от белорусского вуза, чьи студенты не приехали на КВН

19:53 четверг, 6 августа 2020
В Крыму хотят объяснений от белорусского вуза, чьи студенты не приехали на КВН

фото © Новости Крыма

Крымский политолог Иван Мезюхо от имени местной общественной организации «Центр политического просвещения» требует объяснений от вуза Беларуси из-за отказа минской команды КВН «Дети Тьюринга» ехать в Крым для участия в четвертьфинале российской премьер-лиги.

«Отказ белорусской команды КВН «Дети Тьюринга» от поездки в Крым может отражать не только их позицию, но и мнение Белорусского государственного университета. Учитывая информационный резонанс вокруг этой истории, хотелось бы, чтобы вуз высказался на эту тему, ведь в данном случае речь идет о серьезном политическом вопросе взаимного признания границ участниками Союзного государства. Непризнание Крымского полуострова частью России напрямую противоречит Договору о создании Союзного государства. И вообще, для чего белорусская команда участвовала в российской премьер-лиги КВН, если не признает территориальной целостности Российской Федерации?» – говорится в обращении Мезюхо к ректору вуза.

Реакции руководства вуза на данное обращение пока нет.

Минская команда КВН «Дети Тьюринга» отказалась продолжать игру в российской премьер-лиге в 2020 году, так как четвертьфинал пройдет в Крыму.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар написал, что команда КВН из Минска, отказавшись ехать на игру в Крым через Россию, «выбрала свободу и достоинство, а также – дружбу с Украиной».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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