В Керчи пообещали построить новую транспортную развязку

По итогам рассмотрения выдано положительное заключение на строительство транспортной развязки в Керчи. Об этом сегодня сообщает Главгосэкспертиза.

Проект, согласно сметной документации, предусматривает строительство в Керчи транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по шоссе Героев Сталинграда.

Как объясняют эксперты ведомства, по проекту старый путепровод, состояние которого не соответствует техническим нормам, демонтируют. А строительство нового путепровода позволит исключить пересечение в одном уровне с улицей Буденного и с однопутной железной дорогой, ведущей в Керченский морской рыбный порт, а также увеличить пропускную способность дорожной сети.

Протяженность путепровода составит 184,5 м, ширина – 24 м, расчетная скорость движения – 80 км/ч. Для обеспечения беспрепятственного движения транспорта проектом запланирована прокладка дороги-дублера. Также будут выполнены работы по устройству освещения и шумозащитных экранов.

Финансироваться строительство транспортной развязки будет в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Застройщиком выступает ГКУ Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Как сообщают местные СМИ, вопрос о строительстве нового путепровода в этом районе Керчи уже несколько лет обсуждался в городской администрации. Так, в 2018 году администрация Керчи заказала проект строительства путепровода по шоссе Героев Сталинграда над улицей Буденного. На проектно-изыскательные работы в рамках федеральной целевой программы было выделено 30 млн руб. Само строительство займет от 18 до 24 месяцев.

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