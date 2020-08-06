Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Роспотребнадзор уточнил, в каких городах Крыма выявили коронавирус ● Власти Ялты рассказали о больных коронавирусом в администрации ● Новые заболевшие и смерть от COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки ● Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался за сутки в Крыму ● Опять рост: в Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса
Ученые нашли уязвимость коронавируса
фото © Новости Крыма
Авторы исследования отмечают необходимость проверить эффективность найденного лекарства на людях.
Подавление фермента 3CLpro замедляет и подавляет воспроизводство коронавируса SARS-CoV-2 в организме мышей. К такому выводу пришли специалисты из университета штата Канзас на основе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science Daily.
Ученые отмечают, что таким образом обнаружили «слабое место» SARS-CoV-2. Воздействие на фермент 3CLpro позволяет блокировать размножение не только SARS-CoV-2, но и коронавирусов MERS-CoV и MERS. Авторы исследования отмечают необходимость проверить эффективность данного лекарства на людях. Ранее в Южной Корее биологи разработали вакциину от коронавируса, которую можно будет вводить не инъекцией, а через носовой спрей. Препарат уже испытали на «очеловеченных» трансгенных мышах.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новые заболевшие и смерть от COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за сутки прибавилось четыре новых случая заболевания COVID-19.
Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался за сутки в Крыму. Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за истекшие сутки. Это следует из опубликованных министерством здравоохранения Республики Крым данных о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в субъекте.
Опять рост: в Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса. За 5 августа на территории Республики Крым подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Севастопольские врачи сделали ребенку уникальную урологическую операцию. Детские хирурги провели в Севастополе уникальную урологическую операцию, которая раньше не проводилась не только в городе, но и во всем Крыму.
Лукашенко - украинцам: «Я бы воевал за Крым»
Потеря Украиной Крыма в 2014 году стала следствием «бестолкового» и «безалаберного» отношения тогдашнего киевского руководства к своим территориям.
Ученые нашли уязвимость коронавируса
Авторы исследования отмечают необходимость проверить эффективность найденного лекарства на людях.
«Ничем не отстирывается»: туристы завили о непонятной субстанции в воде у Южного берега Крыма
Туристы завили о непонятной субстанции в воде у берегов Ялты.
Опять рост: в Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса
За 5 августа на территории Республики Крым подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
13 часов назад
«Даже негде помыться после грязного моря»: блогер сравнил цены на отдых в Турции и Крыму
12 часов назад
В Крыму при столкновении с иномаркой погиб мотоциклист
12 часов назад
Министр транспорта Крыма получил выговор от Аксенова
11 часов назад
Жительница Крыма едва не сгорела, попав в степенной пожар
Жительница Крыма едва не сгорела на мысе Фиолент, попав в степенной пожар.