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Коронавирус в Крыму

Ученые нашли уязвимость коронавируса

22:01 четверг, 6 августа 2020
Ученые нашли уязвимость коронавируса

фото © Новости Крыма

Авторы исследования отмечают необходимость проверить эффективность найденного лекарства на людях.

Подавление фермента 3CLpro замедляет и подавляет воспроизводство коронавируса SARS-CoV-2 в организме мышей. К такому выводу пришли специалисты из университета штата Канзас на основе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science Daily.

Ученые отмечают, что таким образом обнаружили «слабое место» SARS-CoV-2. Воздействие на фермент 3CLpro позволяет блокировать размножение не только SARS-CoV-2, но и коронавирусов MERS-CoV и MERS. Авторы исследования отмечают необходимость проверить эффективность данного лекарства на людях. Ранее в Южной Корее биологи разработали вакциину от коронавируса, которую можно будет вводить не инъекцией, а через носовой спрей. Препарат уже испытали на «очеловеченных» трансгенных мышах.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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