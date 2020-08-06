Цены в Крыму предложили контролировать «на другом уровне»

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По данным Росстата в июле самая дорогая потребительская корзина в Южном федеральном округе оказалась в Крыму – 4 688 рублей, а самая дешевая в Волгоградской области – 3 915 рублей.

На втором месте по дешевизне потребительской корзины идет Адыгея, на третьем – Ростовская область. При этом доходы крымчан вовсе не пропорциональны этому рейтингу.

Существует множество объективных причин столь высоких цен в Крыму, рассказал председатель ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев. Среди них – недостаточно развитый аграрный сектор, дороговизна воды для полива и аренды земли, логистические проблемы.

«Получить воду для полива у нас сложнее. Особенно летом, когда потребление продукции резко возрастает из-за курортного сезона. Более 50% продуктов питания ввозится с материка. Сюда накладывается еще логистика», – отметил Макеев.

Также проблему для развития аграрного сектора создает монополизация банковской системы и как следствие - трудности в кредитовании аграриев.

Ситуацию могло бы улучшить изменение госуправления торговлей в республике, считает Сергей Макеев. Речь идет о том, чтобы замкнуть ответственных за торговлю чиновников непосредственно на главу Крыма Сергея Аксенова. По словам эксперта, с таким предложением вышел федеральный центр, инициативу поддержали и местные производители.

«Торговля сейчас находится на уровне третьего заместителя руководителя крымского Минпрома. Однако такой важный для республики вопрос должен курировать глава Крыма», – заключил председатель ассоциации «Содействие торговле Крыма».

Он добавил, что на сегодня более 60% населения Крыма трудится в сфере торговли.

Ранее сообщалось, что Крым снова может снова стать краем богатого садоводства, если найдет для него воду. Сейчас же полуостров испытывает водный кризис, и в одном из населенных пунктов уже введен режим чрезвычайной ситуации. Помочь властям в борьбе за воду должны новейшие технологии – самолет, который будет обстреливать тучи и вызывать осадки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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