Свидетель по делу Ефремова в Крыму, он выступит в суде по видеосвязи

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Один из свидетелей по делу актера Михаила Ефремова будет выступать в Пресненском суде Москвы через видеосвязь из Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости.

6 августа в российской столице второй день проходит рассмотрение уголовного дела актера по существу.

Накануне Ефремов заявил, что не признает вину в смертельном ДТП, так как не помнит ничего об аварии, которая случилась 8 июня на Садовом кольце. Тогда Jeep Grand Cherokee Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в автофургон Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер Сергей Захаров из Рязанской области. Его госпитализировали, но от полученных травм он вскоре скончался в больнице. По статье «нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.

Прокурор в ходе судебного заседания пояснила, что свидетель не может присутствовать в Москве, но готов дать показания удаленно. Все участники процесса поддержали прошение гособвинителя. Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что не против, но заметил - главное, «чтобы связь была не с пляжа».

«Обеспечить допрос свидетеля Шрамко по видеоконференцсвязи», - огласила решение судья Елена Абрамова.

Теперь свидетель Шрамко должен будет явиться в один из крымских судов для установления онлайн-связи между инстанциями.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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