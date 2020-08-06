Власть
Суд в Москве продлил арест обвиняемой в госизмене пенсионерке из Севастополя
Лефортовский районный суд Москвы 23 июля третий раз продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 65-летней жительнице Севастополя Галине Довгополой, которую обвиняют в госизмене.
Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа».
Указывается, что решение о продлении срока содержания в СИЗО вынесла судья Альбина Галимова. Насколько продлен арест, не сообщается. На сайте суда эта информация также отсутствует.
До этого арест жительнице Севастополя продлевали в апреле – до 27 июля.
В конце ноября 2019 года в Федеральной службе безопасности России сообщали о задержании в Севастополе женщины по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. До этого стало известно, что дело о госизмене возбудили в отношении военнослужащего Южного военного округа России по той же статье.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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