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Власть

Суд в Москве продлил арест обвиняемой в госизмене пенсионерке из Севастополя

Лефортовский районный суд Москвы 23 июля третий раз продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 65-летней жительнице Севастополя Галине Довгополой, которую обвиняют в госизмене.

Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа».

Указывается, что решение о продлении срока содержания в СИЗО вынесла судья Альбина Галимова. Насколько продлен арест, не сообщается. На сайте суда эта информация также отсутствует.

До этого арест жительнице Севастополя продлевали в апреле – до 27 июля.

В конце ноября 2019 года в Федеральной службе безопасности России сообщали о задержании в Севастополе женщины по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. До этого стало известно, что дело о госизмене возбудили в отношении военнослужащего Южного военного округа России по той же статье.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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