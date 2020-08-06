СМИ: россияне открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

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Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к Крыму, получили жесткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к полуострову.

«Пять кораблей НАТО во главе с эсминцем Porter и патрульный противолодочный самолет-разведчик P-8 Poseidon провели учения в Черном море. В сообщении 6-го флота США говорится, что корабли занимались тактическим маневрированием и отрабатывали сценарии противовоздушной обороны. От Болгарии участвовал корвет BGS Reshitelni, от Румынии — фрегат ROS Regina Maria, от Турции — корвет TCG Kinaliada (F-514). Российские военные установили около десятка зон, закрытых до конца июня из-за проведения учений. Соответствующие сообщения НОТАМ об опасных зонах для полетов появились и на американском правительственном сайте DINS. Касалось это как нейтральных вод у Севастополя и Южного берега Крыма, так и северо-западной части Черного моря», - от этом сообщает издание «EA Daily», подчеркивая, что иностранные военные корабли были встречены российским флотом стрельбами.

Следует отметить, что без эксцессов все же не обошлось, в частности, болгарский корвет остановить смогли лишь российские военные, предупредившие о вероятном нарушении и последующей реакции со стороны России, после чего, корабль страны-члена НАТО незамедлительно развернулся и ушел в обратном направлении.

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