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Здоровье

Севастопольские врачи сделали ребенку уникальную урологическую операцию

Детские хирурги провели в Севастополе уникальную урологическую операцию, которая раньше не проводилась не только в городе, но и во всем Крыму.

Как сообщил «Новый Севастополь», операция – эндовезикальная коррекция устья мочеточника – прошла в городской больнице №5.

«Ребенка оперировали не через разрезы в животе, а малоинвазивным способом – через проколы мочевого пузыря. Минуя брюшную полость, ребенку создали новое устье мочеточника», – цитирует агентство пресс-службу городского департамента здравоохранения.

Сообщается, что хирургическое вмешательство прошло с участием местных врачей под руководством заведующего отделением урологии московской Морозовской детской городской клинической больницы Олега Шмырова, который оперирует в Севастополе в течение текущей недели.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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