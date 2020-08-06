Здоровье
Севастопольские врачи сделали ребенку уникальную урологическую операцию
Детские хирурги провели в Севастополе уникальную урологическую операцию, которая раньше не проводилась не только в городе, но и во всем Крыму.
Как сообщил «Новый Севастополь», операция – эндовезикальная коррекция устья мочеточника – прошла в городской больнице №5.
«Ребенка оперировали не через разрезы в животе, а малоинвазивным способом – через проколы мочевого пузыря. Минуя брюшную полость, ребенку создали новое устье мочеточника», – цитирует агентство пресс-службу городского департамента здравоохранения.
Сообщается, что хирургическое вмешательство прошло с участием местных врачей под руководством заведующего отделением урологии московской Морозовской детской городской клинической больницы Олега Шмырова, который оперирует в Севастополе в течение текущей недели.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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