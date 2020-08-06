Происшествия
Севастополец отказался показать любимой телефонную переписку и был убит ножом в сердце
Жительница Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве.
Ленинский районный суд Севастополя рассмотрит дело об убийстве, в котором обвиняется местная жительница. По версии следствия, она совершила его в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшего (часть 1 статьи 107 Уголовного кодекса РФ).
«Причиной, которая сподвигла обвиняемую на совершение убийства в состоянии аффекта, явилось то, что потерпевший отказался ее знакомить с содержимым телефонной переписки и в грубой форме подтвердил информацию о своих неоднократных изменах с другими женщинами», – сообщает пресс-служба суда.
Обвиняемая нанесла своему сожителю удар ножом в сердце, от которого последний скончался на месте происшествия.
Преступление было совершено в начале мая.
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Краснодарская мошенница скрывалась от розыска, работая в гостинице Ялты. Сотрудниками полиции в Ялте задержана жительница Краснодарского края, находящаяся в федеральном розыске за мошенничество.
Симферополец отправился выяснять отношения с бывшей, вооружившись строительным молотком. В дежурную часть полиции Симферополя поступили сообщения от двух женщин в возрасте 33 и 40 лет, каждая из которых завила о том, что ей угрожал убийством и причинением телесных повреждений ее сожитель.
Местный житель обворовал через балкон постоялицу одной из гостиниц Ялты. Сотрудники полиции Ялты задержали подозреваемого в краже вещей, принадлежащих отдыхающей, которая остановилась в одной из гостиниц курорта.
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