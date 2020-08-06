Севастополец отказался показать любимой телефонную переписку и был убит ножом в сердце

Жительница Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

Ленинский районный суд Севастополя рассмотрит дело об убийстве, в котором обвиняется местная жительница. По версии следствия, она совершила его в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшего (часть 1 статьи 107 Уголовного кодекса РФ).

«Причиной, которая сподвигла обвиняемую на совершение убийства в состоянии аффекта, явилось то, что потерпевший отказался ее знакомить с содержимым телефонной переписки и в грубой форме подтвердил информацию о своих неоднократных изменах с другими женщинами», – сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемая нанесла своему сожителю удар ножом в сердце, от которого последний скончался на месте происшествия.

Преступление было совершено в начале мая.

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Мошенница из Симферополя взяла четверть миллиона рублей за отсрочку от армии. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, завладевшей путем обмана денежными средствами 6 граждан в сумме 900 тыс. рублей.

Краснодарская мошенница скрывалась от розыска, работая в гостинице Ялты. Сотрудниками полиции в Ялте задержана жительница Краснодарского края, находящаяся в федеральном розыске за мошенничество.

Симферополец отправился выяснять отношения с бывшей, вооружившись строительным молотком. В дежурную часть полиции Симферополя поступили сообщения от двух женщин в возрасте 33 и 40 лет, каждая из которых завила о том, что ей угрожал убийством и причинением телесных повреждений ее сожитель.

Местный житель обворовал через балкон постоялицу одной из гостиниц Ялты. Сотрудники полиции Ялты задержали подозреваемого в краже вещей, принадлежащих отдыхающей, которая остановилась в одной из гостиниц курорта.