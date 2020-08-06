Роспотребнадзор уточнил, в каких городах Крыма выявили коронавирус

Управление Роспотребнадзора по Крыму уточнило, в каких городах полуострова за последние сутки были выявлены 39 случаев заболевания коронавирусом.

По данным ведомства, в Симферополе выявлено 16 случаев заражения коронавирусом, в Ялте – семь, в Алуште – пять, в Красноперекопском районе три случая, в Судаке и Бахчисарайском районе – по два и по одному случаю в Феодосии, Евпатории, Первомайском и Кировском районах.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в РК побили антирекорд по количеству зараженных коронавирусом – 39 человек. 16 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, шесть - при скрининге здоровых лиц. Кроме того, по сообщению министерства здравоохранения КР. один человек, зараженный коронавирусом, скончался. Общее количество заразившихся достигло 1386 человек, умерших – 16, выздоровевших – 986.

В Севастополе за минувшие сутки было выявлено четыре случая заражения коронавирусом и зарегистрирована одна смерть. Общее количество зараженных – 360 человек, умерло 11, выздоровело 299.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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