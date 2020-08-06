Под Судаком разгорается крупный лесной пожар

Вблизи села Веселое под Судаком горит лес. На месте работают шесть десятков спасателей, 16 пожарных машин и вертолет МИ-8, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 14.00, после чего пожарные оперативно прибыли на место и ведут работы по локализации пожара. Тем не менее, на данный момент площадь пожара остается неизвестной. По неподтвержденной информации, горит около 3-4 га леса.

«Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. Площадь возгорания уточняется. Угрозы распространения огня на жилой фонд нет», - говорится в сообщении.

В Крыму из-за засушливой жаркой погоды 9 апреля был установлен особый противопожарный режим. В течении летних месяцев МЧС по республике регулярно объявляет штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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