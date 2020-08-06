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Санкции

Панама будет наказывать свои суда за заход в Крым

06:55 четверг, 6 августа 2020
Панама будет наказывать свои суда за заход в Крым

фото © Новости Крыма

Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров с панамской делегацией во главе с заместителем главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойдом.

Суда под панамским флагом, заходящие в порты Крыма вопреки введенным международным санкциям, будут строго наказываться. Об этом в среду, 5 августа, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По его словам, соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров с панамской делегацией во главе с заместителем главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойдом.

«МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений правил захода в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом. Нарушителей ждут жесткие санкции», - сообщил Енин.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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Санкции
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