Опять рост: в Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса

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За 5 августа на территории Республики Крым подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 5 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 — при скрининге здоровых лиц.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1386 случаев новой коронавирусной инфекции. 74 из них завозные из-за границы, 111 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1017 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 184 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3020 человек.

Выздоровевших за весь период – 986 человек», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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