Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался за сутки в Крыму

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Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за истекшие сутки. Это следует из опубликованных министерством здравоохранения Республики Крым данных о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в субъекте.

Общее число умерших с подтвержденным COVID-19 за все время пандемии в республике составило 16 человек.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за истекшие сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 39 человек, что стало новым антирекордом за все время пандемии.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольские врачи сделали ребенку уникальную урологическую операцию. Детские хирурги провели в Севастополе уникальную урологическую операцию, которая раньше не проводилась не только в городе, но и во всем Крыму.

Скончался еще один севастополец с коронавирусом. Еще один севастополец с поставленным диагнозом COVID-19 скончался за сутки в больнице города. Пациенту было 78 лет.

Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 24 человека заболели коронавирусом. За 4 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

В Ялте у питомцев «на самоизоляции» не нашли COVID. В Ялте врачи городской ветеринарной службы не нашли коронавирусную инфекцию у животных, хозяева которых находились на самоизоляции после прибытия из-за рубежа.