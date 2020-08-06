Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Опять рост: в Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса ● Скончался еще один севастополец с коронавирусом ● Крымские власти заказали для школ приборы обеззараживания воздуха ● Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 24 человека заболели коронавирусом ● В Ялте у питомцев «на самоизоляции» не нашли COVID
Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался за сутки в Крыму
фото © gazetauzao.ru
Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за истекшие сутки. Это следует из опубликованных министерством здравоохранения Республики Крым данных о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в субъекте.
Общее число умерших с подтвержденным COVID-19 за все время пандемии в республике составило 16 человек.
Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за истекшие сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 39 человек, что стало новым антирекордом за все время пандемии.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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