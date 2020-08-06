Новые заболевшие и смерть от COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

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В Севастополе за сутки прибавилось четыре новых случая заболевания COVID-19.

Также один пациент с этим диагнозом скончался.

По данным пресс-службы правительства города, умершей пациентке было 88 лет. Диагноз у нее подтвердился при жизни. Течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией.

«В числе заболевших – мужчина и двое его детей в возрасте пяти и девяти лет, а также женщина, контактировавшая с заболевшими ранее людьми», - сообщили в правительстве.

Также за сутки четыре человека излечились от COVID-19, их выписали из стационаров.

Таким образом, с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 360 человек. Из них 299 пациентов выздоровели 299 человек, 11 человек умерло. В настоящий момент в стационарах находится 40 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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