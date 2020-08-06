Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался за сутки в Крыму ● Опять рост: в Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса ● Скончался еще один севастополец с коронавирусом ● Крымские власти заказали для школ приборы обеззараживания воздуха ● Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 24 человека заболели коронавирусом
Новые заболевшие и смерть от COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки
фото © pravda.com.ua
В Севастополе за сутки прибавилось четыре новых случая заболевания COVID-19.
Также один пациент с этим диагнозом скончался.
По данным пресс-службы правительства города, умершей пациентке было 88 лет. Диагноз у нее подтвердился при жизни. Течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией.
«В числе заболевших – мужчина и двое его детей в возрасте пяти и девяти лет, а также женщина, контактировавшая с заболевшими ранее людьми», - сообщили в правительстве.
Также за сутки четыре человека излечились от COVID-19, их выписали из стационаров.
Таким образом, с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 360 человек. Из них 299 пациентов выздоровели 299 человек, 11 человек умерло. В настоящий момент в стационарах находится 40 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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