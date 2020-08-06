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Коронавирус в Крыму

Новые заболевшие и смерть от COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

Новые заболевшие и смерть от COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

фото © pravda.com.ua

В Севастополе за сутки прибавилось четыре новых случая заболевания COVID-19.

Также один пациент с этим диагнозом скончался.

По данным пресс-службы правительства города, умершей пациентке было 88 лет. Диагноз у нее подтвердился при жизни. Течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией.

«В числе заболевших – мужчина и двое его детей в возрасте пяти и девяти лет, а также женщина, контактировавшая с заболевшими ранее людьми», - сообщили в правительстве.

Также за сутки четыре человека излечились от COVID-19, их выписали из стационаров.

Таким образом, с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 360 человек. Из них 299 пациентов выздоровели 299 человек, 11 человек умерло. В настоящий момент в стационарах находится 40 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Опять рост: в Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса. За 5 августа на территории Республики Крым подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.

Севастопольские врачи сделали ребенку уникальную урологическую операцию. Детские хирурги провели в Севастополе уникальную урологическую операцию, которая раньше не проводилась не только в городе, но и во всем Крыму.

Скончался еще один севастополец с коронавирусом. Еще один севастополец с поставленным диагнозом COVID-19 скончался за сутки в больнице города. Пациенту было 78 лет.

Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 24 человека заболели коронавирусом. За 4 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

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Новые заболевшие и смерть от COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

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