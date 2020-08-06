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Общество

«Ничем не отстирывается»: туристы завили о непонятной субстанции в воде у Южного берега Крыма

16:21 четверг, 6 августа 2020
«Ничем не отстирывается»: туристы завили о непонятной субстанции в воде у Южного берега Крыма

фото © Новый день

Туристы завили о непонятной субстанции в воде у берегов Ялты.

«На Приморском вчера все на пляже и в море перемазались какой-то дрянью, – пишут отдыхающие в соцсетях. – Как мазут. В воде коричневое, а на солнце на камнях сразу растекается черным, как смола. Короче, с тела дома отмыли, а вот на ткани ничем не отстирывается».

Официальные органы ситуацию пока не комментируют.

В тексте использованы материалы: Новый день

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