Происшествия
На пляже в Алуште нашли утопленника
В селе Малый Маяк (городской округ Алушта) в море найден мертвый мужчина, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
По данным ведомства, тело было обнаружено вечером в среду в районе пансионата «Береговое». Очевидцы вытащили мужчину из воды. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть.
С начала года в Крыму произошло 46 происшествий на воде, в которых погибли 30 человек и спасено 36 человек.
Как сообщалось, в минувшее воскресенье отдыхающий утонул во время купания на пляже «Искра» в Евпатории. Кроме того, в Крыму за одни сутки утонули сразу три человека. Трагедии произошли в Евпатории в районе пляжа «Оазис», в поселке Партенит (городской округ Алушта) и поселке Фрунзе Сакского района на диком пляже, где размещаются любители автокемпинга.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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