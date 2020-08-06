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Происшествия

На Ангарском перевале в Крыму заблудился турист

14:41 четверг, 6 августа 2020

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» провели поисково-спасательные работы в районе Ангарского перевала.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Пострадавший был выведен из горно-лесной зоны в безопасное место, в медицинской помощи не нуждался.

Так, вчера, в 19:25 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе Ангарского перевала потерялся мужчина. Требуется помощь спасателей.

К месту поисковых работ оперативно выехала дежурная смена Алуштинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в количестве 4 человек на служебном автомобиле высокой проходимости.

— По прибытии спасатели приступили к поискам по GPS координатам, которые мужчина предварительно сообщил сотрудникам «КРЫМ-СПАС», в результате с потерявшимся был установлен визуальный контакт. Пострадавший был выведен из горно-лесной зоны в безопасное место, в медицинской помощи не нуждался, — сообщили в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристка сломала ногу на прогулке под Феодосией. Специалисты отряда«КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине, которая сломала ногу во время прогулки в поселке Орджоникидзе (городской округ Феодосия).

Туристов эвакуировали со скал под Форосом. Около пгт. Форос двое туристов оказались на труднопроходимом скальном участке и самостоятельно продолжить движение не смогли. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

В горах Бахчисарайского района искали заблудившегося туриста. Специалисты «КРЫМ-СПАС» провели поисково-спасательные работы на вершине горы Яман-таш в Бахчисарайском районе.

За неделю в Крыму спасли 20 человек в горах. Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 130 пожаров, из них 93 – это возгорания сухой растительности и мусора.

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