Происшествия
На Ангарском перевале в Крыму заблудился турист
Сотрудники «КРЫМ-СПАС» провели поисково-спасательные работы в районе Ангарского перевала.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Пострадавший был выведен из горно-лесной зоны в безопасное место, в медицинской помощи не нуждался.
Так, вчера, в 19:25 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе Ангарского перевала потерялся мужчина. Требуется помощь спасателей.
К месту поисковых работ оперативно выехала дежурная смена Алуштинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в количестве 4 человек на служебном автомобиле высокой проходимости.
— По прибытии спасатели приступили к поискам по GPS координатам, которые мужчина предварительно сообщил сотрудникам «КРЫМ-СПАС», в результате с потерявшимся был установлен визуальный контакт. Пострадавший был выведен из горно-лесной зоны в безопасное место, в медицинской помощи не нуждался, — сообщили в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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