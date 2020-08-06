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Власть

Министр транспорта Крыма получил выговор от Аксенова

11:52 четверг, 6 августа 2020

Глава Крыма объявил выговор министру транспорта Республики Крым Сергею Карпову.

Об этом Сергей Аксенов заявил во время еженедельного совещания в Совете министров РК по вопросам реализации строительства на объектах ФЦП.

— Всем влепить выговор, включая министра транспорта Карпова Сергея Васильевича, за слабую организацию работы, — заявил Аксенов. Причиной критики стало отсутствие людей на строительных площадках Симферополя, генподрядчиком на которых стал «Крымавтодор».

Глава Крыма напомнил о неуместности подачи недостоверной информации по объектам ФЦП подведомственными организациями Минтранса РК в Совет министров РК:

— Ваш подвед предоставляет недостоверную информацию. Если нас еще «Крымавтодор» будет дурить регулярно, кому тогда мы можем вообще доверять, — сказал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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