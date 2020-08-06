Лукашенко - украинцам: «Я бы воевал за Крым»

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Потеря Украиной Крыма в 2014 году стала следствием «бестолкового» и «безалаберного» отношения тогдашнего киевского руководства к своим территориям.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«У вас не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли. Вы просто безалаберно, бестолково относились к территории. Я сам часто ставил себя на место ваших руководителей. Если бы у меня даже клочок земли попробовали отобрать, там бы легло уже тысячи человек. Крым – жемчужина, а вы не воевали. Это же твоя земля, твои люди. Как ты мог не воевать?!», – сказал белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, Украина могла сохранить Крым даже без стрельбы и кровопролития.

«Если бы вы заняли тогда жесткую позицию, никакой стрельбы бы не было. Русские никогда бы не начали в Крыму стрелять. Но они, как вы их называли «зеленые человечки», высадились и пошли, пошли к (Перекопскому) перешейку через Симферополь. Они окружили несколько ваших там баз, а вы даже не повылазили из этих баз – как спали там, так и спали. Разве так защищают свою землю?», – отметил политик.

По словам президента Белоруссии, ответственность за потерю полуострова полностью лежит на тогдашнем руководстве Украины, в частности, на и.о. президента Александре Турчинове.

«Ты руководитель страны, ты знал, что происходит вокруг. Это происходило не первый день. Ты должен был привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности. Стрелять – это последнее дело. Но он до стрельбы ничего не сделал. Их нужно было задерживать: в рукопашную, с лопатами, с ножами, палками. Если невозможно – тогда бери оружие и стреляй», – сказал Лукашенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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