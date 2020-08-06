Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом в Крыму

Автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком на трассе Нижнегорский – Белогорск, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

Авария произошла в четверг около 10 утра. 56-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны Нижнегорского в направлении села Желябовка, не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего машину занесло и выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с КАМАЗом.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в Нижнегорскую ЦРБ», - говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что по факту аварии проводится проверка, а причины и условия происшествия выясняются.

Ранее на трассе «Красноперекопск – Симферополь» мотоциклист погиб, въехав в иномарку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму при столкновении с иномаркой погиб мотоциклист. На одной из крымских трасс мотоциклист погиб, въехав в иномарку, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

На пляже в Алуште нашли утопленника. В селе Малый Маяк (городской округ Алушта) в море найден мертвый мужчина, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

На трассе под Ялтой произошло ДТП, пострадало шесть человек, двое из которых - дети. В среду, 5 августа, в Ялте возле ресторана «Ташир» произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадало шесть человек, двое из которых – дети.

Бывший крымский КаZантип залило фекалиями. Село Поповку в Сакском районе Крыма накрыл удушливый смрад канализационных стоков из озер.