Происшествия
Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом в Крыму
Автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком на трассе Нижнегорский – Белогорск, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.
Авария произошла в четверг около 10 утра. 56-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны Нижнегорского в направлении села Желябовка, не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего машину занесло и выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с КАМАЗом.
«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в Нижнегорскую ЦРБ», - говорится в сообщении.
В ГИБДД добавили, что по факту аварии проводится проверка, а причины и условия происшествия выясняются.
Ранее на трассе «Красноперекопск – Симферополь» мотоциклист погиб, въехав в иномарку.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму при столкновении с иномаркой погиб мотоциклист. На одной из крымских трасс мотоциклист погиб, въехав в иномарку, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.
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