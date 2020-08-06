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Происшествия

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом в Крыму

15:53 четверг, 6 августа 2020

Автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком на трассе Нижнегорский – Белогорск, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

Авария произошла в четверг около 10 утра. 56-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны Нижнегорского в направлении села Желябовка, не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего машину занесло и выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с КАМАЗом.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в Нижнегорскую ЦРБ», - говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что по факту аварии проводится проверка, а причины и условия происшествия выясняются.

Ранее на трассе «Красноперекопск – Симферополь» мотоциклист погиб, въехав в иномарку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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