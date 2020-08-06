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Культура

Крыму готовятся к съемкам фильма «Гардемарины-5»

17:58 четверг, 6 августа 2020

Известный режиссер Светлана Дружинина поделилась планами на ближайшее будущее с пользователями соцсетей.

— Готовимся к экспедиции в Крым для завершения съемок уже по пятым гардемаринам! До скорой встречи в августе! – такой пост украсил ее страницы в соцсетях.

Новый фильм станет продолжением знаменитой саги о смелых и находчивых русских парнях, начало, которой положил знаменитый фильм «Гардемарины, вперед!», — пишет КП-Крым.

Сюжет фильма, актерский состав и место, где именно пройдут съемки — все это пока покрыто тайной.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Полный экстрим: популярный крымский поселок превратили в одну сплошную траншею. Главный «экстремальный» поселок Крыма Оленевка в Черноморской районе стал похож на съемочную площадку фильмов о войне.

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