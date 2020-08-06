Крыму готовятся к съемкам фильма «Гардемарины-5»

Известный режиссер Светлана Дружинина поделилась планами на ближайшее будущее с пользователями соцсетей.

— Готовимся к экспедиции в Крым для завершения съемок уже по пятым гардемаринам! До скорой встречи в августе! – такой пост украсил ее страницы в соцсетях.

Новый фильм станет продолжением знаменитой саги о смелых и находчивых русских парнях, начало, которой положил знаменитый фильм «Гардемарины, вперед!», — пишет КП-Крым.

Сюжет фильма, актерский состав и место, где именно пройдут съемки — все это пока покрыто тайной.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Севастополе заявили, что скоро в городе откроется лучший на полуострове кинотеатр. Масштабная реконструкция кинотеатра «Россия» подходит к концу: открыть его планируют уже в августе.

Полный экстрим: популярный крымский поселок превратили в одну сплошную траншею. Главный «экстремальный» поселок Крыма Оленевка в Черноморской районе стал похож на съемочную площадку фильмов о войне.

Крымские кинотеатры и концертные залы пока не откроют. В Крыму пока не будут открывать кинотеатры и концертные залы, заявил глава республики Сергей Аксенов.

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