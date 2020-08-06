Культура
Крыму готовятся к съемкам фильма «Гардемарины-5»
Известный режиссер Светлана Дружинина поделилась планами на ближайшее будущее с пользователями соцсетей.
— Готовимся к экспедиции в Крым для завершения съемок уже по пятым гардемаринам! До скорой встречи в августе! – такой пост украсил ее страницы в соцсетях.
Новый фильм станет продолжением знаменитой саги о смелых и находчивых русских парнях, начало, которой положил знаменитый фильм «Гардемарины, вперед!», — пишет КП-Крым.
Сюжет фильма, актерский состав и место, где именно пройдут съемки — все это пока покрыто тайной.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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