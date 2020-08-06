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«Крах Вавилона» станет причиной перекрытия дорог в Севастополе
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Ограничение движения транспорта будут введены в Севастополе на время проведения байк-шоу «Крах Вавилона».
Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства города сообщает «Новый Севастополь».
«Временное ограничение движения всех видов транспортных средств вводится и на время прохождения организованной транспортной колонны по следующим автомобильным дорогам: площадка у горы Гасфорта – Сапун-гора (вертолетная площадка) – улица Вокзальная – улица Ленина – площадь Нахимова», – пишет онлайн-газета.
На участке трассы Ялта – Севастополь в районе въезда на территорию байк-шоу с 9 утра 8 августа до 9 утра 10 августа будет введено ограничение скорости до 50 км/ч. На этой трассе также введут временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств.
С 23 часов 8 августа до 18 часов 9 августа ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств, кроме общественного, транспорта экстренных служб, технической группы и участников мероприятий будут действовать на площади Нахимова в центре Севастополя.
Для удобства горожан планируется запустить дополнительные маршруты общественного транспорта. «Будет работать городской общественный транспорт по маршрутам №18 «5-й км Балаклавского шоссе – село Морозовка», №37 «село Родниковое – село Передовое – 5-й км Балаклавского шоссе», №41 «село Передовое – 5-й км Балаклавского шоссе», №183 «5-й км Балаклавского шоссе – село Передовое». Также во время проведения и после окончания мероприятия будет организована челночная перевозка до горы Гасфорта автобусами большого класса с территории 5 км Балаклавского шоссе и с площади Захарова», – уточнили в пресс-службе правительства города.
По данным министерства внутренней политики, информации и связи Крыма, 8 августа любой желающий сможет добраться к горе Гасфорта от железнодорожного вокзала Симферополя. Первый автобус из крымской столицы отправится к месту проведения байк-шоу в 15.00 по мере наполнения. Обратно в Симферополь автобус уедет 9 августа в 1.00.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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