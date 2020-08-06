Общество
Какой сегодня праздник 6 августа
фото © pixabay.com
Сегодня, 6 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День железнодорожных войск России
Фото mirkosmosa.ru
День Железнодорожных войск, отмечаемый в российских Вооруженных Силах ежегодно 6 августа, установлен Указом Президента РФ от 19 июля 1996 года, а в настоящее время празднуется в соответствии с указом №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.
Этот профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих Железнодорожных войск Вооруженных Сил Российской Федерации (ЖДВ ВС России) приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурго-Московской железной дороги.
Международный день «Врачи мира за мир»
Фото www.habitante.it
«Врачи мира за мир» — это международный день, который был предложен организацией «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы». Он отмечается в годовщину страшной трагедии — дня бомбардировки японского города Хиросима (Hiroshima) 6 августа 1945 года.
Этот день в некотором смысле символичен и служит напоминанием об этой человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом. Организация отмечает этот день своей повседневной работой. Ведь именно врачи спасают человеческие жизни.
Борис и Глеб Бессонники
В этот день православная церковь чтит память первых русских святых Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида). Они были князьями, сыновьями великого князя Владимира Святославовича. Бориса и Глеба убил их единокровный брат Святополк Окаянный в борьбе за власть после смерти отца. По церковному преданию, на такой поступок Святополка толкнул дьявол.
Также сегодня, 6 августа, отмечают такие праздники:
- Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы)
- Католическое Преображение Господне
- День памяти преВпоВдобВноВго ПоВлиВкарВпа, арВхиВмандВриВта ПеВчерВскоВго
- День огненной воды
- День грибного дождя
- День шевеления пальцами ног (Wiggle Your Toes Day) в США
- Ночь вне дома (National Night Out) в США
- День свежего дыхания (National Fresh Breath Day) в США
- День независимости Ямайки
- День независимости Боливии
- День коктейля «Рутбир флоат» (National Root Beer Float Day) в США
- День «Восшествия на престол» в ОАЭ
- День принятия Конституции Ирана
Сегодня именины празднуют: Давид, Феофил, Афанасий, Роман, Иларион, Гермоген, Христина, Поликарп, Капитон, Папий (Папа), Феопрепий, Анатолий, Борис, Глеб, Боголеп, Измарагд, Именей, Фантин.
Что происходило 6 августа в прошлые годы
1807 - Россия, Пруссия и Франция подписали Тильзитський мирбыли признаны завоевания Наполеона в Центральной Европе.
1889 - прошел последний бой боксеров без перчаток.
1889 - появилась первая в мире гостиница («Савой») с ванной в каждом номере, построена была в Лондоне.
1890 - в Нью-Йорке прошла первая казнь через электрический стул, казнен убийца Уильям Кеммлер.
1932 - американцы соединили озера Эри и Онтарио (Северная Америка) каналом Велланд.
1932 - открылся первый Венецианский кинофестиваль (старейший кинофорум в мире, организованный по инициативе Бенито Муссолини).
1940 - во время сталинских репрессий был арестован советский ученый-генетик, ботаник, селекционер и географ Николай Вавилов.
1996 - Чеченские сепаратисты, боевики начинают штурм города Грозный.
1997 - «Apple Computer Inc» получила 150 миллионов долларов инвестиций от «Microsoft».
2002 - была взломана компьютерная сеть министерства обороны Японии.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 августа. Какие праздники будут завтра?
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