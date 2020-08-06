Странности
Как в Азии: туристов в Крыму начали кормить червями
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«Энтомофагию» с гостями общепитов никто не согласовывал.
В крымском поселке Приморский под Феодосией туриста накормили в салатом с червями.
Пост с видеодоказательством турист опубликовал в группе в VK «Черный список Крым | Симферополь | Севастополь».
«Я заплатил за ужин 700 рублей, а здесь червяки… Я требую вернуть мне деньги, мне не возвращают, — обращается турист к администратору кафе и снимает происходящее на видео. —Как вы людей кормите с червями».
Мужчине были готовы компенсировать только стоимость блюда, в котором были обнаружены не входящие в число ингредиентов «деликатесы».
«Только за салат вам вернем, за всю еду мы вам не вернем… Мы не кормим людей червями, это просто было в капусте», — объяснила сотрудница общепита.
Ранее сообщалось, что некоторые клиенты намеренно побрасывают в пищу различную живность, чтобы не платить за заказанные блюда. Однако выражение лиц девушек-сотрудниц заставляет предполагать, что они знают, откуда черви.
Судя по комментариям, мужчина уже обратился с жалобой в Роспотребнадзор.
Комментаторы негодуют: «Представляете, что там на кухне творится», — сетуют одни.
Другие отмечают, что сотрудники заведения могли извиниться и компенсировать стоимость ужина:
«Лучше бы попросили прощения у клиента, вернули деньги и предложили что-то другое за счет заведения. Теперь «прославились«».
В тексте использованы материалы: Форпост
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