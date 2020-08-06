Как в Азии: туристов в Крыму начали кормить червями

фото © ru.freepik.com

«Энтомофагию» с гостями общепитов никто не согласовывал.

В крымском поселке Приморский под Феодосией туриста накормили в салатом с червями.

Пост с видеодоказательством турист опубликовал в группе в VK «Черный список Крым | Симферополь | Севастополь».

«Я заплатил за ужин 700 рублей, а здесь червяки… Я требую вернуть мне деньги, мне не возвращают, — обращается турист к администратору кафе и снимает происходящее на видео. —Как вы людей кормите с червями».

Мужчине были готовы компенсировать только стоимость блюда, в котором были обнаружены не входящие в число ингредиентов «деликатесы».

«Только за салат вам вернем, за всю еду мы вам не вернем… Мы не кормим людей червями, это просто было в капусте», — объяснила сотрудница общепита.

Ранее сообщалось, что некоторые клиенты намеренно побрасывают в пищу различную живность, чтобы не платить за заказанные блюда. Однако выражение лиц девушек-сотрудниц заставляет предполагать, что они знают, откуда черви.

Судя по комментариям, мужчина уже обратился с жалобой в Роспотребнадзор.

Комментаторы негодуют: «Представляете, что там на кухне творится», — сетуют одни.

Другие отмечают, что сотрудники заведения могли извиниться и компенсировать стоимость ужина:

«Лучше бы попросили прощения у клиента, вернули деньги и предложили что-то другое за счет заведения. Теперь «прославились«».

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жительница Крыма едва не сгорела, попав в степенной пожар. Жительница Крыма едва не сгорела на мысе Фиолент, попав в степенной пожар.

В Крыму при столкновении с иномаркой погиб мотоциклист. На одной из крымских трасс мотоциклист погиб, въехав в иномарку, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

На пляже в Алуште нашли утопленника. В селе Малый Маяк (городской округ Алушта) в море найден мертвый мужчина, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

На трассе под Ялтой произошло ДТП, пострадало шесть человек, двое из которых - дети. В среду, 5 августа, в Ялте возле ресторана «Ташир» произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадало шесть человек, двое из которых – дети.