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Общество

Художник расписал стены Симферопольского СИЗО

Основатель сообщества художников «Крымграф» Дмитрий Аксютенко расписал стены Симферопольского СИЗО.

Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и Севастополю.

«Не могу сказать, откуда возникла идея расписать место лишения свободы, но она появилась два года назад и с тех пор не покидала меня. И в начале лета мне представилась такая возможность – сотрудники СИЗО предложили расписать одну из стен учреждения», – цитирует Аксютенко пресс-служба УФСИН.

Граффити представляет собой морской пейзаж со стоящими на пляже лодками. На переднем плане изображена молодая женщина, держащая на руках ребенка. Ее взгляд направлен на надпись: «Помни, тебя ждет семья!».

В пресс-службе отметили, что заключенные СИЗО «с радостью приняли участие в процессе создания необычной картины». Работа над картиной, по словам художника, длилась семь дней. Подобное сотрудничество состоялось впервые, подчеркнули в УФСИН. В управлении назвали такой шаг новым способом возвращения заключенных в социум.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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